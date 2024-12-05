Üye Girişi
Haberler
Şam öncesi son kale Hama'da çatışmalar gitgide şiddetleniyor

Esad'ın hamlesi sınırımızdaki savaşı daha da kanlı hale getirecek

 Menbiç'te operasyon için geri sayım! 8 yıllık hasret bitecek

Menbiç'te geri sayım! 8 yıllık hasret bitecek

 TBMM'de kabul edilen kanun teklifine göre kamu çalışanlarının görevden uzaklaştırılma şartları değişti

Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti
Soylu'dan 'veda' açıklaması: Devletime ve milletime hizmetimi yaptım, bu son dönemim

Soylu'dan veda açıklaması

Muğla'da Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi

Muğla'da Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, şehir merkezi ve çevre yollarında görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Sürücüler, düşük görüş nedeniyle trafikte zor anlar yaşarken dikkatli seyretti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, şehir merkezi ve çevre yollarında görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Sürücüler, düşük görüş nedeniyle trafikte zor anlar yaşadı.

Gece saatlerinde oluşan çiy nedeniyle herhangi bir donma veya buzlanma tehlikesi yaşanmazken, sabah saatlerinde yoğun sis görüş mesafesini ciddi ölçüde azalttı. Özellikle Menteşe çevre yolunda ilerleyen sürücüler, dikkatli ve düşük hızda seyretmek zorunda kaldı. Sabahın erken saatlerinde şehir merkezinden yola çıkan sürücüler de sis nedeniyle hızlarını düşürdü. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle araç sürücüleri trafikte ekstra önlem alarak yollarına devam etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Kayınvalidesi ve kayınpederinin aldığı loto biletiyle milyoner oldu
img

Kamu çalışanlarına ek hak geliyor
img

Çöpten toplanıyor, Avrupa'ya kapış kapış satılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Masterchef 5 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 5 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 5 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü sözleri ve mesajları... Resmi Gazete bugün (5 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! ATV CANLI İZLE 5 ARALIK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın… Kadın Hakları Günü mesajları ve 5 Aralık Kadın Hakları Günü sözleri neler? 5 Aralık'ta Tarihte Neler Oldu? 5 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 5 Aralık tarihinde dünyada neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.