Muğla Valisi İdris Akbıyık: "Yılbaşı İçin 5 Bin 220 Personel Görevde"

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla Valisi İdris Akbıyık, 2026 yılına girerken il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 2 bin 871 jandarma, 2 bin 189 emniyet, 160 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 5 bin 220 kolluk kuvvetinin yılbaşı gecesi görev yapacağını açıkladı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Akbıyık, şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde var olan huzur ve güven ortamının yılbaşı gecesinde de devam etmesi için 2871 jandarma, 2189 emniyet ve 160 sahil güvenlik personelimiz olmak üzere toplam 5 bin 220 kolluk kuvvetimiz, ayrıca; 229 sağlık görevlisi, 160 itfaiye ekibi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden 105 personel, AFAD'dan 8 personelin yanı sıra arıza durumlarında müdahale etmek üzere ADM enerji'den 75 elektrik teknisyeni, Akmercan doğalgaz'dan 25 acil müdahale ekibi ve MUSKİ'den 330 personel hazırda bekleyecektir. Yılbaşı gecesi de dahil büyük bir özveriyle görevlerini sürdüren güvenlik güçlerimiz başta olmak üzere tüm personelimize görevlerinde kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle, yeni yılın, yeryüzü cenneti Muğla'mıza, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur esenlik getirmesini diliyorum."