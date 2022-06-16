Yaz yağmuru su birikintisine sebep oldu Muğla'nın Menteşe ilçesinde sağanak yağış bazı yollarda sürücülere zor anlar yaşattı. Muğla'nın Menteşe ilçesinde sağanak yağış bazı yollarda sürücülere zor anlar yaşattı. Muğla- Aydın karayolu Menteşe Kooperatifi önündeki akıllı kavşakta biriken su birikintisi sonrası sürücüler karayolunda ilerlemekte zorluk çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kod ile uyardığı Muğla'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış sonrası şehir merkezinde olumsuzluk yaşanmazken, karayolu üzerinde zaman zaman sürücüler biriken yağmur suyu nedeniyle zor anlar yaşadı. Kısa süreli sağanak yağış yerini güneşli havaya bıraktı. (Aykut Kurt - İHA) İhlas Haber Ajansı / Yerel Aydın Muğla su Yerel Güncel Haberler

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