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Muğla'da Yaz Kur'an Kursları Kapanışı Çocuk Şenliği İçin Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

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Muğla İl Müftülüğü'nün himayesinde, Menteşe İlçe Müftülüğü ev sahipliğinde ve Gençlik Koordinatörlüklerinin organizasyonu ile geleneksel hale gelen '3. Yaz Kur'an Kursları Kapanışı Çocuk Şenliği' öncesi koordinasyon toplantısı yapıldı.

Muğla İl Müftülüğü'nün himayesinde, Menteşe İlçe Müftülüğü ev sahipliğinde ve Gençlik Koordinatörlüklerinin organizasyonu ile geleneksel hale gelen '3. Yaz Kur'an Kursları Kapanışı Çocuk Şenliği' öncesi koordinasyon toplantısı yapıldı.

Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın başkanlığında Müftülük toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Müftü Yardımcısı Sema Özbakış, Menteşe İlçe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın, Gençlik Koordinatörleri, müdürler, vaizler ve şenlikte sorumlu hocalar katıldı. Geçtiğimiz yıllarda kışlada büyük ilgi gören Çocuk Şenliği, bu yıl da yine kışlada gerçekleştirilecek. Koordinasyon toplantısında istişare ve planlamanın önemine değinen Müftü Çapçı, önceki yıllarda Muğlalı vatandaşların çocukları ile birlikte güzel etkinlikler düzenlendiğini, yapılan yarışmaların kıyasıya geçtiğini ve stantların yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Bu yıl da önceki yıllardan daha fazla ilgi ve katılım beklediklerini ifade eden Müftü Çapçı, ekibiyle birlikte yapılacak çalışmalar ve etkinlikler konusunda istişarede bulunduklarını kaydetti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gençlik Menteşe Müftü Çocuk Muğla Yerel Dünya Güncel Haberler

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