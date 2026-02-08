Haberler

Muğla'da Kadın Çarşafı Giydirilmiş Domuz Görseli Paylaşan Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Muğla'da bir kişi, yapay zeka ile üretilen kadın çarşafı giydirilmiş domuz görseli paylaşınca gözaltına alındı. Sosyal medyada büyük tepkilere neden olan bu durum, toplumsal değerlerin ihlali olarak değerlendirildi.

Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'da yapay zeka ile yapılan, kadın çarşafı giydirilmiş domuz görseli paylaşan kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe ilçesinde ikamet eden O.K. adlı kişi, sosyal medya hesabından yapay zeka ile üretilen kadın çarşafı giydirilmiş domuz figürünü paylaştı.

Sosyal medyada O.K'ye yönelik tepkiler yöneltilirken, Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak da sosyal medya hesabından, "Değerlerimize ve inancımıza hakaret etmek bu kadar kolay olmamalı. İslami değerlerimizi ve kadınların kıyafet tercihini iğrenç görsellerle aşağılayan şahıs hakkında adli makamları göreve davet ediyoruz. Toplumsal huzuru bozmaya kimsenin hakkı yok" ifadelerine yer verdi.

O.K, sosyal medya hesabını kapatırken, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA / Yerel
