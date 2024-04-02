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Muğla'da Türk-Alman Gençlik Değişim Programı Başladı

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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki faaliyetlerini sürdüren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi ile Almanya DİTİP işbirliğinde uygulanan öğrenci değişim programı çerçevesinde Almanya'dan gelen öğrenciler Muğla'da tarihi ve kültürel yerleri ziyaret ederken, gençler arası kültürel etkileşim de gerçekleştiriliyor.

Türk-Alman gençlik değişim programı çerçevesindeki projede yer alan gönüllü gençlerle, DİTİB Frankfurt Merkez Camii ile Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi ortaklığında gerçekleştirilecek projenin ilk etabı 2-9 Nisan 2024 tarihlerinde Muğla'da, 22-29 Haziran 2024 tarihlerinde ise Frankfurt'ta gerçekleştirilecek. Türkiye ve Almanya arasında gerçekleştirilecek Gençlik Değişimi Projesi, iki ülke gençliği arasında kültürel anlayışı artırmayı, karşılıklı saygı ve işbirliğini teşvik etmeyi hedeflerken gençleri sosyal, kültürel ve manevi değerler açısından da bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Değişim programı çerçevesinde öğrencilerimizi Muğla'mızda bir hafta boyunca misafir edeceğiz. Sosyal kültürel etkinliklerle, gençlerimizi bir araya getireceğiz. Gönüllü gençlerimizin yoğun ilgi gösterdiği değişim programına yıl içinde devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gençlik Almanya Muğla Spor Kültür Eğitim Yerel Güncel Haberler

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