Muğla'da TMO'dan Randevu Alamayan Çiftçinin Mahsulü Elinde Kaldı

ESMA TURAN

Muğla'da Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) randevu alamayan çiftçinin mahsulü elinde kaldı. Çiftçi Ali Rıza Boyacı, " Muğla'nın durumu, Türkiye'nin durumu budur. Çiftçi perişan durumdadır, çiftçi üretimi pazarlayamaz durumdadır. Bunlar böyle yaptıkları için üreticiyi tefeciye muhtaç etmektedirler" dedi.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de yaşayan çiftçi Ali Rıza Boyacı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 'kota uyuşmazlığı ve depolarındaki doluluk oranı' gerekçesiyle çiftçilere randevu vermediğini söyledi. Çiftçinin mahsulünü aracılara düşük ücretle satmamak için beklettiği kaydeden Boyacı, şunları söyledi:

"ÜRETİCİYİ TEFECİYE MUHTAÇ EDİYORLAR"

"Devletimiz diyor ki, 'Toprak Mahsulleri Ofisi şu paradan mahsulünüzü alacak'. Toprak Mahsulleri Ofisi'nden randevu alacağımız zaman, 'Kota uyuşmazlığından dolayı, yoğunluktan dolayı' diye randevu vermiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tarım Kredi mal alacak' diyor. Tarım Kredi Kooperatifi'ne gidiyorsun, Cumhurbaşkanımızı aldatıyorlar, 'Biz mal alımı yapmıyoruz. Rusya'dan aldık biz' diyor. Geliyorsun Toprak Mahsulleri Ofisi'ne orasıyla bütün iletişim kapalı. Ben 3 günden beri sıra bekliyorum, 40-50 ton civarında malım var, kamyonlara sarılı. Randevu için bekliyorum. Gidiyorum kooperatife, 'Biz Rusya'dan mal alımı yaptık şu an yapmıyoruz' diyor. TMO'dan randevu almaya çalışıyorum, 'randevu sistemi müsait değil' diyor. İletişime geçmek istiyorum, cevap vermiyor. AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz'ün danışmanından yardım istedim. Danışmanı TMO'nun sorumlusuna ulaşmak istiyor, telefonları açmıyor. Aydın TMO'nun telefonları açılmıyor. İnternette kayıtlı olan telefonların hiçbirine cevap vermiyorlar. Muğla'nın durumu, Türkiye'nin durumu budur. Çiftçi perişan durumdadır. Çiftçi üretimi pazarlayamaz durumdadır. Bunlar böyle yaptıkları için üreticiyi tefeciye muhtaç etmektedirler.

"MUĞLA'DA ÜRETİCİNİN YANINDA YER ALAN KİMSE YOK"

Ben bu işin altında Ali Cengiz oyunu olduğuna inanıyorum. Piyasada üreticinin malına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı baş fiyattan daha aşağıda 5 lira fiyat veriliyor burada. Bu üreticiye zulümdür. Şu anda Muğla bölgesinde üreticinin yanında yer alan bir kişi yoktur. Ziraat Odası Başkanı etkisiz elemandır. Üreticiye hiçbir faydası yoktur. Sadece aidat toplar, konuştum aradım, anlattım. 'Yapabileceğim bir şey yok' dedi. Bakan Yardımcısına mesaj attım, 'İlgili Bakan yardımcısına attım' dedi. Haber bekliyorum. Ziraat Odası Başkanı isterse gider TMO'nun kapısında yatar, üreticinin malına sahip çıkar. Burada Ziraat Odası Başkanlığı yapmak demek sadece aidat toplamak demek değildir. Nasıl işçinin, memurun sendikası varsa, çiftçinin de sendika gibi haklarını savunan Ziraat Odası Başkanıdır. Ziraat Odası Başkanı Muğla'da çiftçi için hiçbir şey yapmamaktadır. Ne Meclisi ne yönetimi ne de kendi. Kınıyorum. Üreticinin, köylünün yanında yer almayan, üreticiye tefeciye ucuz mal alana muhtaç eden insanları kınıyorum. Hakkımı helal etmiyorum, ödediğim aidatları helal etmiyorum. Ziraat Odası başkanları üreticinin yanında yer almıyorlarsa halkın önüne çıkmasınlar. Bugün yer almayacaklarsa ne zaman alacaklar. İlgili daire başkanlarını, ilgili Kooperatif başkanlarını hepsini göreve davet ediyorum.

"ÜRETİCİNİN 12 AYLIK EMEĞİNİ TEFECİYE MUHTAÇ ETTİLER"

Barış Bey (İl Tarım ve Orman Müdürü) iletişime geçmek istedi, ulaşamadı. Gözümün önünde aradı, adamın telefonunu açmıyorlar. Ziraat Odası Başkanı 'yapabileceğim bir şey yok' diyor. Ziraat Odası başkanının nasıl yapabileceği bir şey olmaz. Cumhurbaşkanımız 'Tarım Kredi Kooperatifleri ve TMO alıma devam edecektir' dedi, emretti, fiyatı açıkladı. TMO alım yapmıyorsa bunun sorumlusu Muğla'da yetkili olan Ziraat Odası Başkanı, başka bir sorumlusu varsa onlardır. Bu işin sorumlusu kimdir, 'Muğla Tarım Kenti' deniliyor, burada çiftçinin hakkı savunulmuyorsa Büyükşehir Belediyesi'nde bu işten sorumlusu kimse o arkadaştır. Osman Bey'in (Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı) bilgisi olmayabilir, bu işin sorumlusu kimse de görevini yapmıyordur. Burada üreticinin 12 aylık emeği vardır. Üreticinin 12 aylık emeğini, tefecilere muhtaç eden kişiler, ilgisiz kaldıkları zaman ben altında Ali Cengiz oyunu olduğunu umuyorum. Dün ben mahsulümü teslim edemediğim için ne oldu, nakliye bekliyor. Bugün ikinci gün, yazdı mı yazdı. Yarın bir daha çıkarsa yazdı. Ben daha mahsulümü satmadan kamyon nakliye parası üstünde bekliyor."

MENTEŞE ZİRAAT ODASI BAŞKANI BAŞTUĞ: AYDIN TMO İLE GÖRÜŞTÜM. YOĞUNLUK OLDUĞU İÇİN BİR ŞEY YAPAMIYORLAR

Konuya ilişkin görüşlerini aldığımız Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, "Aydın TMO ile görüştüm. Yoğunluk olduğu için bir şey yapamıyorlar. Biz yetkilileri arıyoruz. Fırsat buldukça alım yapıyorlar. Bu sene çok şükür mahsulümüzde bol olduğundan yoğunluk var. Biraz daha beklemek gerekiyor" açıklamasını yaptı.