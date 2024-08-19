Muğla'da Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği Değerlendirildi

Muğla'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde 'Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi amacıyla bir toplantı düzenlendi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay başkanlığında gerçekleşen toplantıya, 13 ilçe milli eğitim müdürü ve müdür yardımcıları katıldı. Toplantıda, öğrencilerin taşıma planlamaları ele alındı ve yeni düzenlemeler çerçevesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılına hazırlık amacıyla önemli değerlendirmelerde bulunuldu. Bu kapsamda, öğrencilere daha iyi ulaşım imkanlarının sunulması ve eğitime erişimin kolaylaştırılması hedeflendi. - MUĞLA