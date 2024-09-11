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Muğla'da Tarımsal Üretim Planlaması ve Desteklemeler Hakkında Bilgilendirme Toplantıları Devam Ediyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Tarımsal Üretim Planlaması" ve 2025-2027 yıllarını kapsayan tarımsal desteklemelerle ilgili bilgilendirme çalışmaları, Muğla'nın tüm ilçelerinde hız kesmeden devam ediyor. Çiftçilerin yeni dönemle ilgili merak ettikleri konuların ele alındığı bu toplantılar, yerel üreticilere yönelik önemli bilgiler sunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Tarımsal Üretim Planlaması" ve 2025-2027 yıllarını kapsayan tarımsal desteklemelerle ilgili bilgilendirme çalışmaları, Muğla'nın tüm ilçelerinde hız kesmeden devam ediyor.

Çiftçilerin yeni dönemle ilgili merak ettikleri konuların ele alındığı bu toplantılar, yerel üreticilere yönelik önemli bilgiler sunuyor. Ula'nın Gökçe Mahallesi ve Marmaris'in Turgut Mahallesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantılarında İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri personeli, üreticilerle bir araya geldi. Toplantılarda, yeni tarımsal üretim politikaları, 2025-2027 destekleme programları ve çiftçilerin üretim süreçlerine yönelik çeşitli konular detaylı bir şekilde anlatıldı. Ayrıca, tarımsal üretimde karşılaşılan zorluklar, bölgeye uygun ürünler ve tarım teknolojilerinin kullanımı gibi konular üzerinde durularak, çözüm önerileri sunuldu.

Çiftçilerin sorularına yanıt bulduğu bu toplantılarda, tarımsal üretimin planlanması ve desteklemelerle ilgili önümüzdeki dönemde izlenecek stratejiler de üreticilerle birlikte görüşüldü. Toplantılar sırasında, bakanlığın yol haritası belirlenirken üreticilerin görüş ve önerileri de dikkate alındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçilik Ekonomi Güncel Yerel Tarım Ula

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