Muğla'da Tarımsal Faaliyetlerin Değerlendirilmesi ve Yeni Hedefler Belirlendi

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde şube ve ilçe müdürlerinin katılımıyla 2024 yılının ilk dokuz ayının değerlendirildiği ve yılın son çeyreği için planlamaların yapıldığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, il genelindeki tarımsal faaliyetler masaya yatırıldı, saha çalışmaları değerlendirildi ve yeni hedefler belirlendi.

Toplantının ana gündem maddelerinden biri, Tarımsal Üretim Planlaması ve yeni destek modeli üzerine yapılan detaylı görüş alışverişi oldu. Muğla genelindeki atıl durumdaki tarım arazilerinin değerlendirilmesi de toplantının önemli başlıklarından biri oldu. İlçelerden gelen üretici talepleri ve tarım sektöründeki sorunlar çözüm odaklı yaklaşımla ele alınarak, bu alanların tekrar üretime kazandırılması için atılacak adımlar konuşuldu.

Toplantı sonucunda, yılın son çeyreğinde tarımsal faaliyetlerin daha da hızlandırılması ve üreticilere yönelik yeni desteklerin devreye alınması konusunda kararlılık ifade edildi. - MUĞLA