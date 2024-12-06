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Muğla'da Tarım Sigortaları Eğitimi Gerçekleştirildi

Muğla'da Tarım Sigortaları Eğitimi Gerçekleştirildi
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Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve TARSİM Denizli Bölge Müdürlüğü iş birliği ile tarım sigortaları konusunda eğitim toplantısı düzenlendi. Eğitimde tarım sigortaları, hasar tespit metotları ve TARSİM'in işleyişi ele alındı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TARSİM Denizli Bölge Müdürlüğü iş birliğinde, tarım sigortaları konusunda eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıda, TARSİM Denizli Bölge Müdürü Oktay Çakıroğlu ve uzman ekip tarafından tarım sigortaları, hasar tespit metotları ve TARSİM'in işleyişine dair kapsamlı bilgiler aktarıldı. Toplantıya, İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinde doğal afetler ve TARSİM uygulamalarıyla ilgilenen personel katıldı.

Eğitimde; Tarım Sigortaları Havuzunun sunduğu sigorta imkanları, hasar tespit süreçlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar,Sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, pratik ve teorik bilgilerle detaylı bir şekilde ele alındı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Muhammed Sevinç, eğitim programının sahada yaşanan sorunların çözümü ve personelin bilgi eksiklerinin giderilmesi açısından son derece faydalı olduğunu belirtti.

Sevinç, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve küresel iklim değişikliğinin yol açtığı afetler nedeniyle çiftçilerimizin zarar görmemesi için tarım sigortalarının önemini her fırsatta vurguluyoruz. Bu eğitim, hem personelimizin bilgi seviyesini artırdı hem de sahadaki çalışmalarımızı daha etkin hale getirmek adına verimli bir buluşma oldu. Tarım sigortalarının sağladığı devlet destekli imkanlardan üreticilerimizin daha fazla faydalanması için yoğun mesai harcamaya devam edeceğiz"

Sevinç, eğitimi gerçekleştiren TARSİM Denizli Bölge Müdürlüğü ekibine teşekkür ederek sözlerini tamamladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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