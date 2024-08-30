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Muğla'da Süt ve Süt Ürünleri İşletmelerine Denetim

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Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 12-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında Muğla il merkezi ve 13 ilçede süt ve süt ürünleri üreten işletmelere yönelik eş zamanlı resmi kontroller gerçekleştirdi. Denetimlerde hijyen kuralları, HACCP, izlenebilirlik ve mevzuata uygunluk gibi konular incelendi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 12-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında Muğla il merkezi ve 13 ilçede süt ve süt ürünleri üreten işletmelere yönelik eş zamanlı resmi kontroller gerçekleştirdi. Gıda kontrol ekipleri tarafından yapılan bu denetimlerde, toplam 21 işletme incelendi.

Denetimler sırasında, işletmelerin hijyen kuralları başta olmak üzere HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları), izlenebilirlik, hammadde ve ürünlerin mevzuata uygunluğu gibi birçok konuda titizlikle incelemeler yapıldı. Bakanlık tarafından belirlenen genel ve özel hijyen esaslarına aykırı herhangi bir duruma rastlanmadı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hijyen standartlarına ve mevzuata uygun üretim yapan işletmelere teşekkür ederek, tüketici sağlığının korunmasında gösterdikleri özen ve titizlik için üreticilere teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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