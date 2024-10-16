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Muğla'da Sürdürülebilir Orman Yönetimi Eğitimi

Muğla'da Sürdürülebilir Orman Yönetimi Eğitimi
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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, 2024 yılı Silvikültür tatbikatlarının ikincisini Dalaman'da gerçekleştirdi. Eğitime orman işçileri ve yöneticileri katılarak sürdürülebilir orman yönetimi tekniklerini öğrendi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, 2024 yılı Silvikültür tatbikatlarının ikincisi Köyceğiz, Dalaman ve Marmaris Orman İşletme Müdürlüklerinin katılımıyla Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ormanlık alanda gerçekleştirdi. Tatbikat, ormanlarda sürdürülebilir yönetim ve bakım çalışmalarını uygulamalı olarak öğretmek amacıyla düzenlendi.

Tatbikat, Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Adnan Güller'in koordinasyonunda yapıldı. Tatbikata katılan Silvikültür Şube Müdürü Melahat Gedik, şube mühendisleri Ertem Ünal ve Bülent Erol Uğur ile birlikte, silvikültürel çalışmaları uygulamalı olarak anlattı. Orman işçilerine ve yetkililere orman bakımında uygulanan teknikler detaylı şekilde gösterildi.

Tatbikat kapsamında, Ağaçlandırma Şube Müdürü Olcay Karataş da arazi hazırlığı, mekanizasyon teknikleri ve fidan dikimi üzerine bilgiler verdi. Bu sayede katılımcılar, orman ağaçlandırma süreçlerinde dikkat edilmesi gereken teknikleri yerinde öğrenme fırsatı buldu.

Tatbikata, Dalaman Orman İşletme Müdürü Taner Öye, Köyceğiz Orman İşletme Müdürü Volkan Aydın ve bu işletmelere bağlı müdür yardımcıları, şefler, orman muhafaza memurları ve orman işçileri katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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