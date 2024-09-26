Muğla'da Silahlı Saldırganın Yakalanması

Yatağan'da silahlı saldırı şüphelisi polis tarafından yakalandı

MUĞLA - Muğla'nın Yatağan ilçesinde iki kişiyi silahla yaralayan zanlı S.G. güvenlik güçlerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.

Olay, Yatağan ilçesine bağlı Madenler Mahallesi ve ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde B.G.K.'yı ve henüz ismi açıklanmayan bir kişiyi yaralayan saldırgan, olayın ardından kaçtı. Şüpheli Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde aracını terk ederek izini kaybettirmeye çalıştı. Ancak kaçışına devam eden S.G., Köyceğiz ilçesine gitmek üzere Menteşe'de otobüs beklerken güvenlik güçleri tarafından tespit edildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının otobüs beklediği bilgisine ulaşarak harekete geçti. Yapılan başarılı operasyon sonucunda, S.G. yakalanarak gözaltına alındı. S.G.'nin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.