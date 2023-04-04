Muğla'da sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi

MUĞLA Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Muğla genelinde sağanak yağış uyarısı sonrası Menteşe ilçesinde yer yer su birikintileri oluştu.

Sabah saatlerinde başlayan yağışlar sonrası Menteşe'de çeşitli bölgelerde oluşan su birikintileri sürücüleri zor anlar yaşattı. Sağanak yağışın etkili olduğu yerlerden biri de Menteşe Sanayi sitesi oldu. Karabağlar Yaylası yolu üzerinde her yağmur yağışında oluşan su birikintileri sürücüleri zor anlar yaşattı.