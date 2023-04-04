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Muğla'da sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi

Yerel Haberler

Muğla'da sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilediMUĞLA Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Muğla genelinde sağanak yağış uyarısı sonrası Menteşe ilçesinde yer yer su birikintileri oluştu.

Muğla'da sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi

MUĞLA Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Muğla genelinde sağanak yağış uyarısı sonrası Menteşe ilçesinde yer yer su birikintileri oluştu.

Sabah saatlerinde başlayan yağışlar sonrası Menteşe'de çeşitli bölgelerde oluşan su birikintileri sürücüleri zor anlar yaşattı. Sağanak yağışın etkili olduğu yerlerden biri de Menteşe Sanayi sitesi oldu. Karabağlar Yaylası yolu üzerinde her yağmur yağışında oluşan su birikintileri sürücüleri zor anlar yaşattı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla Yerel Haberler

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