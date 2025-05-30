Muğla'da Sağanak ve Dolu Tarımda Hasara Yol Açtı

Muğla'da sağanak ve dolu hasara neden oldu

MUĞLA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla'nın iç kesimleri için yaptığı sarı kodlu uyarının ardından, kentte etkili olan sağanak ve dolu yağışı Menteşe ilçesinin kırsal Esençay Mahallesi'nde hasara yol açtı.

Dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve dolu nedeniyle özellikle sebze ve meyve bahçeleri zarar gördü. Tarım alanlarında yeşil yaprakların dolu nedeniyle zarar gördüğü öğrenilirken, zeytin ve üzüm bağlarının yaprakları ve tomurcuk meyvelerinde büyük oranda zarar oluştuğu açıklandı.

Kısa süreli ancak etkili olan fırtına sırasında bazı evlerin avlularında bulunan traktörlerin üzerlerine çökme tehlikesi taşıyan sundurma ve çatı parçaları düştü. Maddi hasarın yanı sıra vatandaşlar da yaşanan afet nedeniyle tedirginlik yaşadı.

Muğla'nın iç kesimleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı devam ederken, Esençay Mahalle Muhtarı Edip Demirel, dün akşam saatlerinde başlayan ani sağanak ve dolu nedeniyle sebze ve meyvelerde büyük hasar oluştuğunu, özellikle zeytin ve asma yaprakları ile tomurcuk halindeki meyvelerin doludan zarar gördüğünü açıkladı.