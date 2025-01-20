Muğla'da Sabah Namazı Buluşması ve Gazze'deki Olaylara Dikkat

Muğla İl Müftülüğü ve Menteşe İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen sabah namazı buluşması, Ortaköy Mahallesi'nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Sabah namazının ardından tesbihat yapılan buluşma, İlçe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın'ın konuşmasıyla devam etti. Müftü Akın, konuşmasında 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de yaşanan olaylara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: " İsrail'in saldırılarının başladığı tarihten bu yana Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz çok büyük zulme maruz kalmaktaydı. Ancak, ateşkes vesilesiyle kardeşlerimizin nefes alacak olmaları hepimizi bir nebze olsun rahatlattı"

Programa katılan İl Müftüsü Yaşar Çapçı da katılımcılara teşekkür ederek dua etti. Etkinlik, çorba ve çay ikramıyla sona erdi. - MUĞLA