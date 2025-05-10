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Muğla'da Özel Sporcular Bocce Turnuvası Coşkuyla Gerçekleşti

Muğla'da Özel Sporcular Bocce Turnuvası Coşkuyla Gerçekleşti
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280 özel sporcunun katıldığı Muğla'daki bocce turnuvası, sporun engel tanımadığını bir kez daha gösterdi. Rekabetin yanı sıra dostluk ve dayanışma duygularının ön planda olduğu etkinlikte, sporcular madalya ve hediyelerle onurlandırıldı.

Muğla'da 'Biz Yanyanayız' sloganıyla Özel Sporcular Bocce Turnuvası gerçekleştirildi.

Muğla'da 280 özel sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuva, coşkulu ve renkli anlara sahne oldu. Turnuva süresince, özel sporcular azim ve yetenekleriyle izleyenlerden büyük alkış toplarken, sporun engel tanımadığını bir kez daha gösterdiler. Etkinlik, sporun birleştirici gücünü gözler önüne sererken, katılımcılara ve izleyicilere unutulmaz bir gün yaşattı.

Organizasyon boyunca sporcular, rekabetin yanı sıra dostluk ve dayanışma duygularını da doyasıya yaşadı. Turnuvanın sonunda sporcular madalya ve hediyelerle onurlandırıldı. Turnuvaya katılan aileler ve izleyiciler, özel bireylerin topluma kazandırılması ve sosyal yaşamda daha fazla yer alması adına bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Etkinliği düzenleyen yetkililer, benzer organizasyonların artarak devam edeceğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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