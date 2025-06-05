Muğla'da Orman Yangınlarına Karşı Bilgilendirme Çalışması

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce orman yangınlarına karşı bayram tatili için bölgeye gelen ziyaretçiler bilgilendirildi.

Bayram tatili nedeniyle araç ve insan trafiğinin en yoğun olduğu Muğla ve ilçelerinde yol kontrol noktalarında tatilcilere, orman yangınlarına karşı uyarıcı broşür dağıtıldı. Marmaris Çetibeli jandarma kontrol noktasında, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, el broşürü dağıtımıyla birlikte vatanaşlara şeker ve kolanya ikramında bulundu. Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin ve İşletme Şefleri ekiplerle birlikte tatilcilere yangınlara karşı dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi. Dağıtılan broşürlerde, orman yangınlarına karşı dikkat edilmesi gereken konular ve alınması gereken tedbirler yer alırken, 'Alo 177' Orman Yangın İhbar Hattı ve 'Alo 112' Acil Çağrı Merkezi numaraları da hatırlatıldı. Ayrıca broşürlerde, ormanda ateş yakılmaması, doğaya cam şişe, bardak ve sönmemiş sigara izmariti atılmaması, rüzgarlı ve kuru günlerde kesinlikle ateş yakılmaması uyarıları yer aldı. - MUĞLA