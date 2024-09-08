Muğla'da orman yangınında ekiplerin mütevazı kahvaltısı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 7 Eylül Cumartesi günü öğle başlayan orman yangını sarp arazideki zorlu şartlara rağmen ekiplerin yoğun mücadelesiyle kontrol altına alınmaya çalışılırken, yer ekiplerinin poşet üzerindeki mütevazı sabah kahvaltısı kameralara takıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sarnıç Mahallesi yakınlarında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Üç farklı noktada devam eden yangına müdahaleler gece boyunca sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları yangın söndürme çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yangına havadan 6 uçak ve 16 helikopter ile müdahale edilirken, yer ekipleri sarp arazide yol kenarlarında konuşlanarak alevlerle mücadelesini sürdürüyor.

Poşet üzerinde kahvaltı yaptılar

Ekiplerin zorlu çalışma şartları sadece yangınla değil, doğanın tüm engelleriyle baş etmeleri gerektiğini gözler önüne seriyor. Savaş verdikleri alevlerle sabah kahvaltısında bile ayrılmayan orman ekiplerinin domates, peynir, biber ve ekmekle yaptıkları mütevazı kahvaltı özverili çalışmalarını bir kez daha kanıtladı.

Yangınla mücadelenin sürdüğü bölgede alevlerin kontrol altına alınması için yapılan çalışmaların ilerleyen saatlerde sonuç vermesi bekleniyor. - MUĞLA