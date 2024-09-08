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Muğla'da Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale çalışmaları ikinci günde de devam ediyor. Yangınla mücadele için 6 uçak, 15 helikopter, 2 deniz aracı, 158 iş makinesi ve diğer araçlar ile 823 personel görevlendirildi.

ESMA TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları ikinci günde de devam ediyor.

Menteşe'ye bağlı Sarnıç Mahallesi'nde sarp arazide bulunan ormanlık alanda 7 Eylül Cumartesi günü saat 12.50 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan ve üç farklı noktada devam eden yangına müdahaleler gece boyunca sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları kanyon içinde karadan ulaşımın zor olduğu noktalara müdahale etmeye başladı.

Yangın söndürme ekipleri, gece boyunca alevlerle mücadele etti. Alevlerin yok ettiği arı kovanları ve yangından zarar gören bağ evinin durumu ise gün ağarınca daha net ortaya çıktı. Muğla Valisi İdris Akbıyık ise sosyal medya hesabı üzerinden, "İlimiz Menteşe ilçesinde devam eden orman yangınına 6 uçak, 15 helikopter, 2 deniz aracı, 158 iş makinesi ve diğer araç, 137 arazöz-su tankeri ve 823 personel ile aralıksız müdahale edilmektedir. Yeşil vatan için cansiperane mücadelemiz son alev sönene kadar devam edecek" açıklamasını yaptı.

Yangınla mücadelenin sürdüğü bölgede alevlerin kontrol altına alınması için yapılan çalışmaların ilerleyen saatlerde sonuç vermesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Yerel

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