Muğla'da Okul ve Yurt Kantinlerine Denetim

Muğla genelinde okul ve yurt kantinlerinde sunulan gıdaların güvenilir, sağlıklı ve besleyici olmasına yönelik denetimler devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yıl boyu süren rutin kontrollerin yanı sıra, Muğla il genelinde kantin ve yemekhaneler özel olarak denetlendi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri, iki hafta süren çalışma çerçevesinde toplam 193 denetim gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde, Türk Gıda Kodeksi'ne, üretim, taşıma ve saklama şartlarına uymadığı belirlenen bir işletmeye idari yaptırım uygulandı. Denetimlerin, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı gıdalara erişimini sağlamak amacıyla devam edeceği bildirildi. - MUĞLA