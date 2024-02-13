Muğla'da Okul Sporları Basketbol Yıldız Kızlar ve Erkekler Grup Birinciliği Müsabakaları Başladı

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda okul sporları Basketbol Yıldız Kızlar ve Erkekler grup birinciliği müsabakaları Muğla'da başladı.

2023 - 2024 Eğitim Öğretim yılı okul sporları faaliyet programında yer alan Basketbol Yıldız Kızlar ve Erkekler grup birinciliği müsabakaları Muğla'da dahil olmak üzere 8 farklı ilden 9 Kız, 12 Erkek takımın katılımıyla Menteşe Spor Salonu ve Atatürk Spor Salonunda yapılacak.

Atatürk Spor Salonunda saygı duruşu, istiklal marşının okunması ile başlayan açılış seremonisi Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu, Sportif Faaliyetler Şube Müdürü Serkan Paçalı, idareciler, antrenörler ve sporcuların katılımıyla gerçekleşti.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu'nun yaptığı açıklamada; "Takımlarımıza hoş geldiniz diyor, grup maçlarında başarılar diliyoruz. Sporsever halkımızı müsabakaları izlemek için tesislerimize davet ediyoruz" ifadesi kullanıldı. - MUĞLA