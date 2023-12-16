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Muğla'da okul kantinleri hijyenik ve sağlıklı

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Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Seki Mahallesi İlk ve Ortaokulu'nda bulunan kantin ile yemekhanede yapılan denetim sonucunda hijyenik ve sağlıklı bir şekilde hizmet verildiği belirlendi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Seki Mahallesi İlk ve Ortaokulu'nda bulunan kantin ile yemekhanede denetim yapıldı. Yapılan denetim sonucunda okulun kantin ve yemekhanesinin hijyenik ve sağlıklı bir şekilde hizmet verdiği belirlendi.

Seydikemer ilçesinde okullarda bulunan kantinlerin ve yemekhanelerin denetlenmesi amacıyla İlçe Denetim Komisyonu kuruldu. Harekete geçen komisyon üyeleri, Seydikemer'e bağlı Seki Mahallesi İlk ve Ortaokulu'nun kantin ile yemekhanesinde denetim gerçekleştirdi. Denetimde hijyen, kalite ve sağlık standartlarına uygun olup olmadığı incelenirken, okulun kantin ve yemekhanesinin hijyenik bir ortamda hizmet verdiği belirlendi. Okul idaresi de denetim sonucundan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, öğrencilerin sağlıklı ve kaliteli beslenmelerine önem verdiklerini dile getirdi.

Bu tür denetimlerin düzenli olarak yapılmasıyla öğrenci ve velilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda yiyecek ve içecek tüketmeleri sağlanmış olacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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