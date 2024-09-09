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Muğla'da Okul Çevrelerinde ve Servis Araçlarında Denetim Gerçekleştirildi

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Muğla'da çocuk ve gençlerin güvenliğini sağlamak amacıyla, sabah saatlerinde okul çevrelerinde ve servis araçlarında trafik ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde herhangi bir eksiklik veya olumsuzluk tespit edilmedi.

Muğla'da çocuk ve gençlerin güvenliğini sağlamak amacıyla, sabah saatlerinde okul çevrelerinde ve servis araçlarında trafik ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

Saat 07.30 ile 09.30 arasında yapılan denetimlerde, 4 ekip görev aldı. Ekipler, okul önlerinde durdurdukları 25 servis aracını kontrol etti. Yapılan incelemelerde herhangi bir eksiklik veya olumsuzluk tespit edilmedi. Denetimlerin gün boyunca devam edeceği ve öğrencilerin güvenli taşınmasının sağlanması için ekiplerin titizlikle çalıştığı belirtildi. Velilerin ve okul yönetimlerinin de dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Bu tür denetimlerin, öğrencilerin eğitim gördüğü çevrelerde güvenliğin sağlanmasına büyük katkı sağladığı kaydedildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Güvenlik trafik Güncel Yerel Yaşam Çocuk

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