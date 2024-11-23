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Muğla'da Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası Şampiyonu Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Muğla'da Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası Şampiyonu Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü voleybol turnuvasında Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü voleybol takımı şampiyon oldu. Turnuvayı Özel bir okul ikinci, Kafaca İlkokulu-Ortaokulu ise üçüncü sırada tamamladı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde geleneksel 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol turnuvasının şampiyonu, finalde 3-1'lik skorla galip gelen Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü voleybol takımı oldu.

Final mücadelesinde kıyasıya rekabet yaşanırken, Özel bir okul ile Kafaca İlkokulu-Ortaokulu voleybol takımı turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Üçüncülük kürsüsünde ise Menteşe Anadolu Lisesi yer aldı. Turnuva sonunda düzenlenen ödül törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü katıldı. Kömürcü, dereceye giren takımları tebrik ederek turnuvada emeği geçen herkese teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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