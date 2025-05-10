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Muğla'da Öğretmen Etkileşim Günleri Etkinliği Gerçekleşti

Muğla'da Öğretmen Etkileşim Günleri Etkinliği Gerçekleşti
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Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Muğla Öğretmen Etkileşim Günleri' etkinlikleri kapsamında, İl Müdürü Emre Çay Datça'da öğretmenlerle bir araya geldi. Eğitim süreçleri ve mesleki gelişim üzerine sohbetler yapıldı, ardından 'Datça Öğretmenleri Şarkılarda Buluşuyor' etkinliği düzenlendi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen 'Muğla Öğretmen Etkileşim Günleri' etkinlikleri kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Datça ilçesinde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Datça'da gerçekleşen buluşmada, İl Müdürü Emre Çay öğretmenlerle eğitim süreçleri, mesleki gelişim çalışmaları ve okul ortamlarında yürütülen projeler üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinleyen Çay, eğitimde niteliğin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalara dair değerlendirmelerde bulundu.

Programın devamında ise ilçede görev yapan öğretmenlerle 'Datça Öğretmenleri Şarkılarda Buluşuyor' etkinliği düzenlendi. Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Hafif Müzik türlerinden eserlerin seslendirildiği şarkı etkinliğinde, eğitimciler hem sanatsal bir atmosferde buluşmanın keyfini yaşadı hem de meslektaşlarıyla duygusal ve neşeli anlar paylaştı. Öğretmenlerin gönüllü olarak sahne aldığı etkinlik, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirirken İl Müdürü Emre Çay da bu özel anlara eşlik ederek öğretmenlerin coşkusuna ortak oldu.

Muğla genelinde öğretmenler arasında mesleki dayanışma ve etkileşimi güçlendirmeyi amaçlayan Öğretmen Etkileşim Günleri'nin, öğretmenlerin motivasyonuna önemli katkılar sunduğunu belirten Emre Çay, "Eğitimin gerçek mimarları olan öğretmenlerimizle bir araya gelmek, sahadaki ihtiyaçları yerinde görmek ve birlikte gelişimi konuşmak bizler için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ve iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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