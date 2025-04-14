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Muğla'da Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Muğla'da Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi ve Muğla Atatürk Turizm Meslek Lisesi'nde toplam 762 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi düzenledi. Eğitimlerde trafik kurallarının önemi, yaya ve yolcu güvenliği gibi konulara yer verildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılı etkinlikleri kapsamında öğrencileri bilinçlendirmeye yönelik trafik eğitimi gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fen Lisesi ile Muğla Atatürk Turizm Meslek Lisesi'nde öğrenim gören toplam 762 öğrenciye, trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı. Eğitimlerde trafik kurallarının önemi, yaya ve yolcu güvenliği, bisiklet ve scooter kullanımı, emniyet kemeri takmanın hayati rolü gibi konular trafik müfredatına uygun şekilde öğrencilere aktarıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri tarafından verilen eğitimlerde, öğrencilerin günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri trafik risklerine karşı bilinçli bireyler olmaları hedeflendi. Görsel materyaller ve interaktif sunumlarla desteklenen etkinlik, öğrenciler tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, trafik güvenliğinin küçük yaşlardan itibaren benimsetilmesinin toplumsal farkındalık açısından büyük önem taşıdığını belirterek, bu tür eğitim çalışmalarının yıl boyunca aralıksız süreceğini ifade etti. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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