Muğla'da Öğrenci Taşımacılığına Yeni Düzenlemeler

Muğla'da öğrenci taşımacılığına yönelik yapılan yeni düzenlemeler, Taşımalı Eğitime Erişim Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler sonrası şekillendi. Bu düzenlemeler, taşıma merkezlerine olan uzaklık, coğrafi şartlar ve çeşitli güvenlik faktörlerine göre farklılık gösteriyor.

Yapılan değişikliklere göre, bir yerleşim yerinden öğrencilerin taşınabilmesi için o yerleşim yerinin taşıma merkezine olan uzaklığının en az 2 kilometre olması gerekiyor. Ayrıca, taşınacak öğrencilerin okula uzaklığının 30 kilometreyi aşmaması gerektiği belirtiliyor.

Taşıma merkezi okullara 30 kilometreden fazla uzaklıkta ikamet eden ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri ise zorunlu olarak yatılı bölge ortaokulları ve pansiyonlu okullara yerleştirilirken öğrencilere yemek hizmeti de sunuluyor. Bu düzenlemeler, öğrencilerin eğitimlerine sorunsuz bir şekilde devam edebilmeleri için güvenli ve uygun şartların sağlanmasını amaçlıyor. - MUĞLA