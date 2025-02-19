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Muğla'da Motosiklet Kazalarını Önlemek İçin 'Kask Olsun Canın Sağ Olsun' Projesi Başlatıldı

Muğla'da Motosiklet Kazalarını Önlemek İçin 'Kask Olsun Canın Sağ Olsun' Projesi Başlatıldı
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı, motosiklet kazalarında artan ölümler ve yaralanmalara karşı farkındalık yaratmak amacıyla 'Kask Olsun Canın Sağ Olsun' projesini uygulamaya koydu. Proje, koruyucu ekipman kullanımının artırılmasını hedefliyor.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, artan motosiklet kazalarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "Kask Olsun Canın Sağ Olsun" projesini hayata geçirdi.

Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen proje, Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker'in talimatıyla 14 Şubat 2025 itibarıyla uygulanmaya başlandı.

Muğla, tescilli araç sayısında motosiklet ve motorlu bisikletin ilk sırada olduğu iller arasında yer alıyor. Kişi başına düşen motosiklet sayısında da Türkiye genelinde birinci olan Muğla'da, 2024 yılı içerisinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yaklaşık yüzde 50'sinde motosiklet ve motorlu bisikletlerin yer aldığı belirlendi. Yapılan analizlerde, kazaya karışan sürücü ve yolcuların büyük bölümünün koruyucu ekipman kullanmadığı veya uygun olmayan kask tercih ettiği tespit edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, projenin uzun vadede motosiklet kazalarındaki can kayıplarını ve ağır yaralanmaları azaltmayı hedeflediğini belirterek, tüm motosiklet sürücülerini ve yolcularını kask takmaya davet etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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