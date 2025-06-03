Muğla'da Meydana Gelen 5.8'lik Depremde 34 Yaralı

Muğla'da Meydana Gelen 5.8'lik Depremde 34 Yaralı
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Muğla'da Meydana Gelen 5.8'lik Depremde 34 Yaralı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde, panik nedeniyle 34 kişinin hafif yaralandığı bildirildi. AFAD, depremin etkisini Muğla ve Aydın'ın ilçelerinde hissettirdiğini açıkladı.

Muğla'daki 5.8'lik depremde 34 kişi hafif şekilde yaralandı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen 5.8 şiddetinde depremde yaşanan panik nedeniyle 11 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Afad verilerine göre Marmaris açıklarında saat 02.17 sıralarında yerin 67.91 kilometre derinliğinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem Muğla ve Aydın'ın ilçelerinde şiddetli şekilde hissedildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaşanan depremde panik nedeniyle Muğla il genelinde, yüksekten atlama ve düşme gibi sebeplerle 34 kişinin hafif şekilde yaralandığını, hayati tehlikelerinin bulunmadığı, bir binada ise çatlak oluştuğunu ifade ederek, ekiplerin saha tarama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL - Yerel
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