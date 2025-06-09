Muğla'da Kurban Bayramı Dönüş Yolculuğu Başladı

Muğla'da Kurban Bayramı Dönüş Yolculuğu Başladı
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Muğla'nın turistik ilçelerinde 4 günlük Kurban Bayramı tatilini geçiren yerli turistlerin dönüş yolculuğu sırasında uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri yoğunluğu azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın turistik ilçelerinde 4 günlük Kurban Bayramı tatilini geçiren yerli turistlerin dönüş yolculuğu başladı. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Muğla'nın Marmaris, Fethiye, Bodrum, Datça gibi turistik ilçelerinde 4 günlük bayram tatilini değerlendiren vatandaşlar dönüş yolunda yoğunluk oluşturmaya başladı.

Tatilcilerin dönüş yolcuğunun başlaması ile birlikte Gökova Kavşağı, Sakar Rampası, Ula Kavşağı, Menteşe Aydın-Denizli Karayolu Kavşağı'nda, ve Yatağan çıkışında uzun araç kuyrukları oluştu. Dönüş yolundaki araç trafiğini azaltmak ve araç trafiğinin güvenli bir şekilde seyretmesi amacıyla trafik ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bayram süresince Muğla'ya 200 bin aracın giriş yaptığı ve yaklaşık 3 milyon yerli turistin bayram tatilini turistik ilçelerde değerlendirdiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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