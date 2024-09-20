Muğla'da Kur'an Kursları Arası Hafızlık Bölge Yarışmaları Düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kur'an Kursları arası Hafızlık Bölge Yarışmaları, Muğla İl Müftülüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Yarışma, Menteşe ilçesinde bulunan Akçaova Hacı Mehmet Çiçek Kur'an Kursu'nun çok amaçlı salonunda düzenlendi. Erkek Kur'an Kurslarından 7, Kız Kur'an Kurslarından ise 5 hafız öğrenci, dereceye girebilmek için mücadele etti. Yarışmanın komisyon başkanlığını Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Vahdeddin Şimşek yaparken, Muğla İl Müftü Yardımcısı Erkan Saral ve Ula İlçe Müftüsü Ebubekir Tatlı da komisyon üyesi olarak görev aldı.

Yarışmada, komisyon üyelerinin sorduğu ayetleri ezberden okuyarak başarılı olmaya çalışan hafız öğrenciler, salonu dolduran ailelerinin ve Kur'an Kursu hocalarının desteğiyle kıyasıya bir mücadele sergiledi.

Erkekler kategorisinde birinciliği İzmir'den katılan Yusuf Özel kazandı. Afyonkarahisar'dan Muhammed Hamza Çam ikinci, Kütahya'dan Yusuf Toruk ise üçüncü oldu. Kızlar kategorisinde de birincilik İzmir'e gitti. İzmirli Zehra Nohut birinci olurken, Kütahya'dan Nezahat Ebrar Akın ikinci ve Denizli'den Nadiye Merve Özkan üçüncü oldu. Her iki kategoride birinci olan hafızlar, Kırıkkale'de düzenlenecek Türkiye Finaline katılmaya hak kazandı.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere, Türkiye Diyanet Vakfı Muğla Şubesi tarafından para ödülleri takdim edilirken, Muğla İl Müftülüğü de Başkanlık eserlerinden oluşan çeşitli hediyeler verdi. Yarışma, hem öğrenciler hem de izleyiciler için hafızlık mücadelesinin coşkuyla yaşandığı bir gün olarak kaydedildi. - MUĞLA