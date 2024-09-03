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Muğla'da Kur'an-ı Kerimi Yüzüne Güzel Okuma Yarışması Finale Ulaştı

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Muğla İl Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerimi Yüzüne Güzel Okuma Yarışması'nın il finaline ev sahipliği yaptı. Yarışmada Fethiye 15 Temmuz Şehitleri ve Milas Hazreti Aişe Kız Kur'an Kursu öğrencileri performans sergiledi. Her iki öğrenci il birincisi olarak ödüllendirildi ve Muğla'yı bölge yarışmalarında temsil etme hakkı kazandı.

Muğla İl Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve il genelindeki Kur'an Kursları arasında yapılan Kur'an-ı Kerimi Yüzüne Güzel Okuma Yarışması'nın il finaline ev sahipliği yaptı. Yarışma, İl Müftülüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

İl Müftü Vekili Erkan Saral'ın Komisyon Başkanı olarak görev aldığı yarışmada, İl Müftü Yardımcısı Sema Özbakış ve Din Hizmetleri Şube Müdürü Bekir Elmas da komisyon üyeleri olarak yer aldı. Finale, Fethiye 15 Temmuz Şehitleri Kur'an Kursu öğrencisi Yusuf Kaan Tekgöz ve Milas Hazreti Aişe Kız Kur'an Kursu öğrencisi Sümeyye Önder katıldı.

Yarışmada, her iki öğrenci de sergiledikleri performansla dikkat çekti ve il birinciliklerini kazandı. Birincilik ödülü olarak Türkiye Diyanet Vakfı Muğla Şubesi tarafından öğrencilere para ödülü verildi. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli eserler de hediye edildi.

Yusuf Kaan Tekgöz ve Sümeyye Önder, Muğla'yı bölge yarışmalarında temsil etme hakkı kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Yarışma, katılımcıların Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma konusundaki yeteneklerini sergilemelerine imkan tanırken, dinleyicilere de manevi bir atmosfer sundu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Yerel Müftü

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