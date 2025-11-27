Muğla'da Köpeğin Sürüklenmesi Olayında İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Milas ilçesinde bir köpeğin araca bağlanarak sürüklendiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından jandarma ekipleri şüphelileri kısa sürede yakaladı. Yapılan incelemede köpek ölü bulunurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, bugün sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olaya derhal müdahale etti. T.G. (50) ve M.Y. (33) isimli 2 şüpheli, olayda kullanılan araçla birlikte yakalandı.

Ekipler tarafından yapılan incelemede köpeğin, şüphelilerden birinin evinin bahçesinde ölü olarak bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, Milas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 2 şüphelinin 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındığı belirtildi.