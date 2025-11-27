Muğla'da Köpeğin Sürüklenmesi Olayında İki Şüpheli Gözaltına Alındı
Muğla'nın Milas ilçesinde bir köpeğin araca bağlı olarak sürüklendiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine jandarma ekipleri şüphelileri yakaladı. Köpeğin ölü bulunduğu belirtilirken, iki kişi hayvanları koruma kanununa muhalefetten gözaltına alındı.
Haber: Esma TURAN
(MUĞLA) - Muğla'nın Milas ilçesinde bir köpeğin araca bağlanarak sürüklendiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından jandarma ekipleri şüphelileri kısa sürede yakaladı. Yapılan incelemede köpek ölü bulunurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, bugün sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olaya derhal müdahale etti. T.G. (50) ve M.Y. (33) isimli 2 şüpheli, olayda kullanılan araçla birlikte yakalandı.
Ekipler tarafından yapılan incelemede köpeğin, şüphelilerden birinin evinin bahçesinde ölü olarak bulunduğu bildirildi.
Açıklamada, Milas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 2 şüphelinin 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındığı belirtildi.