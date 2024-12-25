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Muğla'da Kokina Çiçeğine Yoğun İlgi

Muğla'da Kokina Çiçeğine Yoğun İlgi
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Yılbaşı süslemelerinin simgesi haline gelen kokina çiçeği, Muğla'da bu yıl da büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Kırmızı meyveleri ve yeşil yapraklarıyla dikkat çeken kokina, hem ev dekorasyonunda hem de hediye olarak tercih ediliyor.

Yılbaşı süslemelerinin simgesi haline gelen kokina çiçeği, Muğla'da bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Kırmızı meyveleri ve yeşil yapraklarıyla bu özel çiçekte, yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte satışlar arttı.

Muğla'nın çiçek pazarlarında kokina çiçeği bu yıl da rağbet görüyor. Çiçekçi esnafı, kokinanın yalnızca estetik görüntüsüyle değil, dayanıklılığıyla da öne çıktığını ifade ediyor. Uzun süre bozulmadan kalabilen kokina çiçeği, hem ev süslemelerinde hem de hediye olarak popülerliğini artırıyor.

Muğla'da çiçekçilik yapan Şuayip Gül, "Kokina, yılbaşı dilek çiçeği olarak bilinir. İnsanlar yeni yılda ev ya da araba sahibi olmak gibi dileklerini tutarak bu çiçeği alıyor. Satışlarımız her yıl olduğu gibi bu yıl da oldukça iyi" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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