Bakan Fidan: Trump'ın 'Gazze'yi devralacağız' çıkışı kabul edilemez

Trump'ın "Gazze'yi devralacağız" tehdidine Türkiye'den ilk tepki
Netanyahu'dan Trump'a kanlı hediye! Resmen ölümleri kutladı

Netanyahu'dan Trump'a kanlı hediye
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı
Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası, köfte yerine kalp yedirmişler

Bakanlık ifşa etti! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası yedirmişler

Muğla'da Kaymakamlar Toplantısı Gerçekleştirildi

Muğla'da Kaymakamlar Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında yapılan toplantıda, Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik, afet yönetimi, okul güvenliği ve Aile Destek Programı gibi konular ele alındı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında, Vali Yardımcıları Halil Serdar Cevheroğlu ve Murat Sarı, Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürü İshak Cindioğlu ve ilçelerde görev yapan kaymakamların katılımıyla Kaymakamlar Toplantısı düzenlendi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, Muğla genelinde yürütülen önemli konular ele alındı.

Toplantıda, Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik nedeniyle alınacak tedbirler, Muğla İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında yapılacak çalışmalar, konaklama tesislerinde yangın ve acil durum hazırlıklarının denetlenmesi, ilçelerdeki altyapı ve üstyapı yatırımları, il genelinde huzur ve güven ortamının korunması, okul güvenliği ve servis denetimleri, Aile Destek Programı çerçevesinde yürütülen çalışmalar ele alındı.

2025 yılı "Aile Yılı" kapsamında aile yapısının güçlendirilmesi, birlik ve beraberliğin korunması ve farkındalık çalışmaları da gündeme geldi. İlçelerde ailelere yönelik eğitimler, etkinlikler ve destek programları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Muğla Valiliği, il genelinde afet hazırlıklarından güvenlik tedbirlerine, aile desteklerinden altyapı projelerine kadar birçok alanda koordineli çalışmaların süreceğini vurguladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ateşkes sevinci kısa sürdü! Mesajı verdi, katliama devam edecek
img

Ara sokaktaki kafede çayın fiyatını görenler gözlerine inanamıyor
img

Sıla bebek davasında anne ve istismarcı gün yüzü göremeyecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusu, Suriye'den çekilmek için plan hazırlıyor

Trump sinyali vermişti! ABD ordusundan tarihi geri adım
Kartalkaya'da 8 yakınını kaybeden AK Partili isimden Bakan Ersoy'a soğuk duş

8 yakınını kaybeden AK Partili isimden Bakan Ersoy'a soğuk duş
Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor: ABD'yi kim yönetiyor?

Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor
933 lirası olmayan havalimanındaki kuyruğa takıldı

Cüzdanında 933 lira yoksa yandın! Kuyruğun sonu görünmüyor
İstanbulluları kıskandıran görüntüler: 12 saatte 120 santimetre kar yağdı

12 saatte 120 santimetre kar yağdı
Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.