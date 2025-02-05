Muğla'da Kaymakamlar Toplantısı Gerçekleştirildi

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında, Vali Yardımcıları Halil Serdar Cevheroğlu ve Murat Sarı, Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürü İshak Cindioğlu ve ilçelerde görev yapan kaymakamların katılımıyla Kaymakamlar Toplantısı düzenlendi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, Muğla genelinde yürütülen önemli konular ele alındı.

Toplantıda, Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik nedeniyle alınacak tedbirler, Muğla İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında yapılacak çalışmalar, konaklama tesislerinde yangın ve acil durum hazırlıklarının denetlenmesi, ilçelerdeki altyapı ve üstyapı yatırımları, il genelinde huzur ve güven ortamının korunması, okul güvenliği ve servis denetimleri, Aile Destek Programı çerçevesinde yürütülen çalışmalar ele alındı.

2025 yılı "Aile Yılı" kapsamında aile yapısının güçlendirilmesi, birlik ve beraberliğin korunması ve farkındalık çalışmaları da gündeme geldi. İlçelerde ailelere yönelik eğitimler, etkinlikler ve destek programları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Muğla Valiliği, il genelinde afet hazırlıklarından güvenlik tedbirlerine, aile desteklerinden altyapı projelerine kadar birçok alanda koordineli çalışmaların süreceğini vurguladı. - MUĞLA