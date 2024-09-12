Muğla'da Kafaca Mahallesi tabelasına ilginç çözüm

Muğla'da Menteşe, Milas ve Yatağan ilçelerinde aynı ismi taşıyan üç ayrı Kafaca Mahallesi bulunuyor. Yatağanlı vatandaşlar, Yatağan'daki Aydın Karayolu üzerindeki 'Kafaca' tabelasında, mahallenin gerçek ismi olan 'Kafaca Kaplancık' isminin yer alması için ilginç bir çözüm buldu.

Mahallenin gerçek adının 'Kafaca Kaplancık' olmasına rağmen, tabelada sadece 'Kafaca' isminin yer aldığını gören Mahalle sakinleri 'Kaplan' kelimesini eklemek için ilginç bir çözüm buldular. Muğla'nın Menteşe ilçesindeki 'Kafaca' Mahallesi ile Yatağan'daki 'Kafaca Kaplancık' mahallesinin karıştırıldığını belirten mahalle sakinleri, tabelaya 'Kaplancık' yazısı yazdıramayınca çözümü mahallenin giriş ve çıkışındaki tabelalara 'Kaplan' maketi koyarak buldular.

Yatağan-Çine Karayolu üzerindeki 'Kafaca' tabelasının altına küçük yavru bir kaplan maketi yerleştiren mahalle sakini, "Aslında burası Kafaca Kaplancık. Burayı Muğla Kafaca ile karıştırıyorlar. Biz de böyle bir çözüm bulmak istedik. Kafaca, bu da Kaplan. Yani hatta yavru kaplan bu. Tam da uydu yani. Küçük kaplan olduğu için Kaplancık. Cuk diye oturdu yani. Al sana Kafaca Kaplancık" dedi.

Mahalle sakini gençlerin tabelalara kaplan yavrusu maketi yerleştirme anlarını cep telefonu ile video çektikten sonra sosyal medyada paylaşmaları büyük ilgi gördü. - MUĞLA