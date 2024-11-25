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Muğla'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Etkinliği

Muğla'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Etkinliği
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele günü nedeniyle Menteşe Sınırsızlık Meydanında stant açarak KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele günü nedeniyle Menteşe Sınırsızlık Meydanında stant açıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddet ile Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğünce açılan stanta KADES uygulaması ve 'Kadına El Kal-Ka-Maz' sloganı kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti yapıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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