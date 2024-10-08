Muğla'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalışmaları Artıyor

ESMA TURAN

(MUĞLA) - Muğla'da 2024 yılının ilk dokuz ayında hakkında tedbir kararı bulunan toplam 5 bin 843 mağdur, Muğla'da Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından, 61 mağdur ise elektronik kelepçe ile izleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren ŞÖNİM, 2017 yılından bu yana Muğla'da faaliyet gösteriyor. 2021 yılında 7/24 hizmet vermeye başlayan Merkez, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında şiddetin önlenmesi ve koruyucu tedbirlerin etkin uygulanması konusunda önemli çalışmalar yürütüyor.

Muğla ŞÖNİM'den elde edilen verilere göre; 2024'ün ilk dokuz ayında hakkında tedbir kararı verilen 5 bin 843 mağdurun izleme çalışmaları yapıldı. 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Kayıt Olayları Değerlendirme Formu' düzenlenen 3 bin 834 mağdur için izleme ve değerlendirme çalışmaları yapıldı. Barınma talebinde bulunan 313 mağdurun iş ve işlemleri tamamlandı. 2021 yılının Şubat ayından itibaren 413 mağdur elektronik kelepçe talebinde bulundu; şu anda 61 mağdur aktif olarak izleniyor. Önleyici faaliyetler kapsamında ise 3 bin 351 kişiye Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele eğitimi verildi.