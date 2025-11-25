Muğla'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Sıfır Tolerans Mesajı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla, Muğla'nın Menteşe ilçesinde Atatürk büstüne çelenk sunma programı düzenlendi. Düzenlenen törenle, kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans mesajı verildi.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve coşkuyla İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, günün anlam ve önemine binaen Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük tarafından Atatürk büstüne çelenk sunumu gerçekleştirildi. - MUĞLA