Muğla'da Kadın Cinayetlerini Protesto Gösterisi

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe İlçesindeki Sınırsızlık Meydanı'nda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kadın Dayanışma Komiteleri, İstanbul'daki İkbal ve Ayşenur cinayetini protesto etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kadın Dayanışma Komiteleri üyeleri, geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih'te Semih Çelik tarafından katledilen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner cinayetini ve kadın cinayetlerini protesto etmek amacıyla Muğla'nın Menteşe İlçesindeki Sınırsızlık meydanında basın açıklaması düzenledi. Basın açıklaması sonrasında Adliye binasına yürümek isteyen gruba polis tarafından izin verilmedi. Bu nedenle grup ve polisler arasında arbede yaşandı. Arbedenin ardından bir gösterici polis tarafından gözaltına alındı. Gerginlik polisin grubun Muğla Adliyesi'ne kadar yürümesine izin vermesiyle birlikte sona erdi. Elinde pankartlarla Muğla Adliyesi önüne gelen grup burada bir süre bekledikten sonra dağıldı.