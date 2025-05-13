ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık

Erdoğan'la görüşüp kararını vermiş! Trump'tan tarihi "Suriye" adımı
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? En sonunda kararını verdi
Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum

Türkiye konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı geri adım atmadı
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum

Muğla'da Kaçak Maymun Alarmı

Muğla'da Kaçak Maymun Alarmı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Ula ilçesinde sokakta dolaşan bir maymun, mahalleliyi ve jandarma ekiplerini alarma geçirdi. Aç olduğu görülen maymun, jandarma tarafından yakalanarak doğa koruma ekiplerine teslim edildi.

Muğla'da kaçak maymun alarmı: Jandarma ve mahalleli seferber oldu

MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesinde, sahipli olduğu tahmin edilen bir maymunun sokakta dolaşması, mahalleliyi ve ekipleri alarma geçirdi. Aç olduğu görülen hayvan, jandarma ekiplerinin çabasıyla yakalanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Olay, Ula'ya bağlı Kızılağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta başıboş dolaşan maymunu gören mahalle sakinleri, durumu mahalle Muhtarı Güler Keleş'e bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden muhtar Keleş, aç olduğu gözlenen maymunu muzla besleyerek sakinleştirdi ve Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bilgi verdi.

Bölgeye gelen jandarma, çevredekilerin de yardımıyla kısa bir kovalamacanın ardından maymunu yakaladı. Tasmalı olduğu ve kafesten kaçtığı düşünülen maymun, daha sonra Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatılırken, olay mahallede kısa süreli paniğe neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT KURT - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı

İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha! Yarın ifade verecek
Galatasaray'dan İstanbul Boğazı'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama planı

Galatasaray'dan İstanbul Boğazı'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız

"Birliklerimiz hazır" diyerek duyurdu! Netanyahu'dan katliam planı
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.