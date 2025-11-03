Muğla'da İtfaiye Aracı Operatörü Yetiştirme Kursu Tamamlandı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadele kapasitesini artırmak amacıyla önemli bir adımı daha geride bıraktı. Menteşe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle açılan İş Kamyonu (İtfaiye Aracı) Operatörü Yetiştirme Kursu başarıyla tamamlandı. Kursu bitiren personel, gerçekleştirilen zorlu uygulama sınavıyla yetkinliklerini kanıtladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü personeline yönelik olarak düzenlenen eğitim, yangınla mücadelede kritik rol oynayan itfaiye araçlarının etkin ve güvenli kullanımını merkeze aldı. Yoğun teorik ve pratik uygulamalardan oluşan kursun temel hedefi, katılımcıların iş kamyonlarını zorlu orman şartlarında hızlı ve güvenli bir şekilde manevra ettirebilmesini sağlamaktı.

Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler, Müdürlük tarafından yürütülen zorlu uygulama sınavında ter döktü. Bu sınav, adayların teorik bilgilerini arazi şartlarında pratik beceriye dönüştürme yeteneklerini ölçerek, operasyonel yeterliliklerini tescil etmek açısından kritik önem taşıdı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan donanımlı personelin, bundan sonraki yangın sezonlarında görevlerini daha bilinçli, güvenli ve etkin bir şekilde yerine getirmesi bekleniyor. Yangınla mücadele ekiplerine katılan bu eğitimli operatörler sayesinde; yangınlara müdahale sürelerinin kısalması ve genel operasyonel verimliliğin artırılması amaçlanıyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kursiyerlerin gösterdiği azim ve kararlılıktan duydukları memnuniyeti dile getirerek bir açıklama yaptı: "Yangınla mücadelede insan gücünün ve donanımlı personelin önemi büyüktür. Bu eğitim sayesinde ekiplerimiz daha da güçlenmiştir. Tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Eğitimli personelimizle, gelecek yangın sezonuna daha hazırlıklı giriyoruz" ifadesi kullanıldı. - MUĞLA