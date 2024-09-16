Üye Girişi
Haberler

Muğla'da İklim Değişikliği ve Balık Sağlığı Çalıştayı Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muğla Kültür Balıkçıları Derneği iş birliğiyle düzenlenen çalıştayda, iklim değişikliğinin balık sağlığı üzerindeki etkileri ve alınacak önlemler tartışıldı. Uzmanlar, sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri üretimi için iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Muğla'nın Milas ilçesinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi ve Muğla Kültür Balıkçıları Derneği iş birliğinde, bölgedeki balık sağlığını tehdit eden iklim değişikliği etkilerini değerlendirmek amacıyla önemli bir çalıştay düzenlendi.

İklim Değişikliği ve Balık Sağlığı Çalıştayı, alanında uzman akademisyenler ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştayda, iklim değişikliğinin sucul ekosistemler üzerindeki etkileri ve bu etkilerin balık sağlığına nasıl yansıdığı detaylı bir şekilde münazara edildi. Çalıştayda ele alınan en önemli konulardan biri, artış gösteren deniz suyu sıcaklıklarının balık hastalıklarını artırması ve bu durumun su ürünleri üretimi üzerindeki olumsuz etkileri oldu. Özellikle sıcaklık değişimlerinin sucul ekosistemlerde oluşturduğu dengesizliklerin, balıkların bağışıklık sistemini zayıflatarak hastalıklara daha açık hale getirdiği vurgulandı. Bu durumun hem doğal balık popülasyonlarını hem de su ürünleri yetiştiriciliğini tehdit ettiği belirtildi.

Çalıştay boyunca uzmanlar, iklim değişikliğinin su ürünleri sektörüne olan etkilerini en aza indirmek ve balık sağlığını korumak amacıyla geliştirilebilecek stratejiler üzerinde durdu. Özellikle, sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri üretimi için yerel yönetimler, akademisyenler ve üreticiler arasında iş birliğinin önemine dikkat çekildi. Bu meyanda, bölgesel ölçekte alınacak önlemler ve balık hastalıklarıyla mücadelede geliştirilmesi gereken yeni yöntemler ele alındı.

Çalıştayın sonunda, iklim değişikliğine karşı bölgesel stratejilerin geliştirilmesi gerektiği ve balıkçılık sektörünün bu değişimlere karşı hazırlıklı olması gerektiği belirtildi. Sektör temsilcileri, akademisyenler ve yerel yönetimlerin ortak hareket ederek, su ürünleri yetiştiriciliğinin geleceğini koruma adına iş birliği içinde çalışması gerektiği ifade edildi. İklim değişikliğinin balıkçılık ve su ürünleri sektörüne olan etkilerinin minimize edilmesi için sürdürülebilir çözümler geliştirmenin önemi vurgulandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İklim Değişikliği Balıkçılık

Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor

"Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor"

 Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş

Narin cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş

 Kenti karıştıran atama! Belediyeden 'işe gelmiyor' diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu

Belediyeden "işe gelmiyor" diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu
AK Parti MYK toplanıyor! Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek

Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Parma- Udinese maçı ne zaman? (İtalya - Serie A) Parma - Udinese saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Arka Sokaklar Komiser Fikri Yeniceli kim, gerçek adı ne? Burak Alkaş kimdir, kaç yaşında ve oynadığı diziler ne? Rayo Vallecano- Osasuna (İspanya- LaLiga) maçı saat kaçta? Rayo Vallecano- Osasuna maçı hangi kanalda? Asgari ücret ne kadar olacak? 2025 Asgari ücret beklentisi ne kadar, yüzde kaç? Hudutsuz Sevda yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Hudutsuz Sevda 35. bölüm fragmanı izle! Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef Beril elendi mi? A101 AKTÜEL KATALOĞU 19 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU (17 EYLÜL) Bim'de hangi aktüel ürünler var? 17 Eylül Salı bugün Bim'e hangi ürünler gelecek? Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 MB faiz kararı toplantısı! WhatsApp yeni özellik! WhatApp'ın yeni özelliği ne? WhatApp'a para kazanma özelliği ne zaman gelecek?
title