Muğla'da Meslek Liselerinde Üretilen Gübre Robot ve Güvenli Arı Kovanı Tescillendi

Muğla'da meslek liselerinde üretilip geliştirilen "Gübre Robot" ve "Güvenli Arı Kovanı" projeleri, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından faydalı model olarak tescillenerek uluslararası bir kimlik kazandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteği ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) koordinasyonunda, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başarıyla tamamlanan Köy Okullarında Akıllı Tarım ve Akıllı Arıcılık projesi kapsamında, meslek liselerinde üretilip geliştirilen bu iki önemli buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Faydalı Model" olarak tescillendi.

İl genelinde 2 yıl süren proje kapsamında kapalı köy okulları ve meslek liselerinde, Araştırma Geliştirme (AR-GE) ve Üretim Geliştirme (ÜR-GE) hizmet modeli kapsamında birçok başarılı faaliyet gerçekleştirildi. Kapalı köy okulları, rehabilite edilerek eğitim ve üretim merkezlerine dönüştürülürken, pilot okullar olan Fethiye Mustafa Kemal MTAL, Köyceğiz MTAL ve Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş MTAL'de farmbot, sensör, makine, ekipman, akıllı sera ve akıllı kovan üretim faaliyetleri, yazılım geliştirme faaliyetleri, marka, patent ve faydalı model başvuru faaliyetleri gerçekleştirildi.

Muğla'daki meslek liselerinde yürütülen akıllı tarım AR-GE faaliyetleri kapsamında, "Gübre Robot" geliştirildi. Bu önemli buluş, Türk Patent ve Marka Kurumunun onayından geçerek faydalı model olarak tescillendi. Proje kapsamında yer alan meslek liselerinde kurulu olan Farmbot cihazı ile uyumlu olarak çalışan Gübre Robot, uzun süren AR-GE faaliyetlerinin ardından geliştirildi. Gübre Robot; gübreyi kontrastına göre algılayarak istenilen miktarda, istenilen bitkiye taşıyor. Bu buluş sayesinde, bitkilere ihtiyaç duyduğu dozda gübrenin verilmesi ve gübrenin bitkinin kök bölgesine düzgün bir şekilde dağıtılması sağlanıyor. Gübre Robot ile daha ekonomik, verimli ve kontrollü gübreleme yapmak mümkün olacak.

Meslek liselerinin akıllı arıcılık AR-GE faaliyetleri kapsamında geliştirilen bir diğer önemli buluş ise "Güvenli Arı Kovanı" oldu. Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde yer alan bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojileri, mobilya ve iç mekan tasarımı teknolojileri alanlarındaki öğrenci ve öğretmenlerin bir araya gelmesi ile ortaya çıkan Güvenli Arı Kovanı; sıcaklık, nem ve konum bilgilerini ileten ve sıcaklığı dengeleyen bir akıllı kovan buluşudur. Arı kolonisinin bütün bir ömrünü geçirdiği kovanın teknik özelliklerini geliştiren bu buluş sayesinde, sensörler ve mikro kontrol kartı ile sıcaklık, nem ve konum gibi bilgiler değerlendirilerek arılar için sağlıklı ısı ve güvenlik sağlanıyor. Proje iştirakçisi olan Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) iş birliği ile yakın gelecekte üretim ve yaygınlaştırma faaliyetlerinin başlanması, Muğla'da arıcılıkta öncü iller arasında yer alması hedefleniyor.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, "GEKA koordinasyonunda, proje iştirakçilerimizin değerli katkılarıyla başarıyla tamamladığımız 'Köy Okullarında Akıllı Tarım ve Akıllı Arıcılık' projemiz, meyvelerini vermeye devam ediyor. Meslek liselerimizdeki öğretmen ve öğrencilerimizin yüksek gayretleriyle faydalı model başvurularımızın tescillenip uluslararası kimlik kazanmasından büyük mutluluk ve gurur duydum. Meslek Liseleri Üretim Geliştirme (ÜR-GE) Hizmet Modeli kapsamında 'Gübre Robot' ve 'Güvenli Arı Kovanı' buluşlarımızın önce AR-GE faaliyetleri, ardından da saha ve test çalışmaları tamamlanarak meslek liselerimiz bünyesinde üretildi. Her iki faydalı modelimizin de akıllı tarım ve akıllı arıcılık faaliyetlerinde büyük kolaylık sağlayacağına, tarımda ve arıcılıkta üretime değerli katkılar sunacağına inanıyorum. AR-GE-Buluş-ÜR-GE süreçlerinde emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyorum. Meslek liselerimizle gurur duyuyoruz" dedi. - MUĞLA