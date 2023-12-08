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Muğla'da hidrojen gazı patlaması davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde hidrojen gazı üretim ve dolum tesisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Nurhayat Karakaş'ın davasında ilk duruşma yapıldı. Tutuklu sanıklar olan iş yeri sahipleri baba ve oğul tahliye edildi.

Muğla'da, hidrojen gazı üretim ve dolum tesisinde meydana gelen ve bir kişinin öldüğü, bir kişinin de ağır yaralandığı patlamaya ilişkin açılan davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıkların tahliyesine karar verildi.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar iş yeri sahipleri Ali B. ve oğlu Akın B, olayda hayatını kaybeden Nurhayat Karakaş'ın (25) annesi Süheyla Orgun, babası Ali Özdemir, eşi İsmail Karakaş, olayda yaralanan Tuncay Ünal ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, merhume Nurhayat Karakaş'ın annesi ve babası kusuru bulunanlardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Karakaş'ın eşi İsmail Karakaş ise Ali B. ve Akın B'den şikayetçi olmadığını, olaydaki kusurluların başkaları olduğunu iddia etti.

Olayda ağır yaralanan ve tüp dolumunu yapan Tuncay Ünal da tutuklu sanıklardan şikayetçi olmadığını dile getirdi.

Savcılık makamı sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, soruşturma kapsamında şüpheli olarak adı geçenlerle ve olayla ilgili savcılık tarafından alınacak kapsamlı raporun beklenmesine, tutuklu sanıkların ise tahliyesine hükmetti.

Duruşma 27 Mart'a ertelendi.

Nurhayat Karataş'ın anne ve babasının avukatı Didem Alaca, duruşma sonrası gazetecilere, olayda ağır yaralanan Tuncay Ünal'ın şikayetçi olmamasının şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Ünal'ın duruşmada çok uzun yıllardır Ali B'nin işçisi olarak çalıştığını anlattığını belirten Alaca, "Dava üst sınırı 15 yıl olan sevk maddesi ile açılmışken, yaralı Tuncay Ünal'ın şikayetinden vazgeçmesi sebebiyle üst sınırı 6 yıla kadar olan sevk maddesi ile karar verilmesi olasılığı ortaya çıktı. Bu bizim şikayetçi taraf olarak beklemediğimiz bir durumdu. Nurhayat'ın annesi, babası ve kardeşleri çok üzgün." dedi.

Olay

Menteşe ilçesi Bayır mahallesinde geçen 15 Temmuz'da bir işyerinde oksijen tüpü dolumu esnasında meydana gelen patlamada Nurhayat Karakaş hayatını kaybetmiş, Tuncay Ünal ağır yaralanmıştı.

Savcılık 7 şüpheliyle ilgili soruşturma yapmış ve işveren şirket sahipleri Ali B. ve Akın B. "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Yerel

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