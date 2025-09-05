Muğla'da Hamsi Sezonu Açıldı: İlk Hamsiler 250 TL'den Satışta

Muğla'da balık sezonunun açılmasıyla birlikte Karadeniz hamsisi tezgahlarda yer aldı. Sezonun ilk hamsileri, Muğla'daki balıkçı tezgahlarında kilosu 250 TL'den alıcı buluyor.

Vatandaşların en çok tükettiği balık türleri arasında yer alan Karadeniz hamsisi, yeni sezonun başlamasıyla birlikte Muğlalı balıkseverlerle buluştu. Tezgahlara gelen hamsinin yüksek fiyatla satışa sunulmasına rağmen ilgi görüldüğü gözlendi.

İşletme sahibi Niyazi Çınar, sezonun ilk hamsilerinin fiyatlarının yüksek çıkmasının normal olduğunu belirterek, "Karadeniz hamsisi şu anda Muğla pazarlarında sezon ilk ürünleri olarak geldi. Şu anda kilo fiyatı 250 TL ama normal olarak kilo fiyatları yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Şu anda bu şekilde" dedi.

Balıkçılar, avlanma miktarının artmasıyla birlikte fiyatların önümüzdeki günlerde düşeceğini ifade etti. - MUĞLA