Muğla'da Güvenlik Toplantısı Gerçekleşti

Muğla'da Güvenlik Toplantısı Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında yapılan video konferans toplantısında Türkiye genelinde asayiş ve güvenlik tedbirleri ele alındı. Vali Akbıyık, güvenlik birimleriyle koordineli çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik toplantısına katıldı.

Toplantıda, ülke genelinde güvenlik ve asayiş hizmetlerinin değerlendirilmesi, mevcut güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi ve yeni uygulamaların ele alınması konuları görüşüldü. VKS üzerinden gerçekleştirilen toplantıya, Vali Akbıyık'ın yanı sıra Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ve İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat da katıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Vali Dr. İdris Akbıyık, Muğla'da huzur ve güven ortamının sürdürülebilmesi için tüm güvenlik birimleriyle koordineli bir şekilde çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi

12 yaş farkı çok konuşulmuştu! İrem Derici'den şaşırtan hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba öldü, anne ve iki oğlu gözaltında: O beni öldürecekti

Baba öldü, en yakınları gözaltında döküldü: O beni öldürecekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.