Muğla'da güneşli havada yağmur sürprizi

MUĞLA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Muğla'nın iç kesimleri için yaptığı gök gürültülü yağmur uyarısının ardından Muğla'nın Menteşe ilçesine saat 13.00'de güneşli havada başlayan yağmur hayret uyandırdı. Yağış bulutların şehir merkezini örtmesi ile sona erdi.

Menteşe ilçesinde güneşli ve yaklaşık 34 derece dolayında seyreden hava sıcaklığında aniden yağmur yağışı başladı. Güneşli havada başlayan yağmur ile sokaktaki vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Yaklaşık 5 dakika devam eden güneşli havadaki yağmur yağışı yerini bulutlu havaya bırakırken, yağmur yağışı bulutlar ile sona erdi.